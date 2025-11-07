Diyarbakır'da Pikaba Tutunan Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Diyarbakır Bağlar'da, içinde beyaz eşya bulunan pikabın arkasına tutunan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:52
Diyarbakır'da pikaba tutunan çocukların tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır'da seyir halindeki bir aracın arkasına tutunarak yolculuk eden çocukların görüntüleri, şehirde endişe yarattı. Olay, Bağlar ilçesinde meydana geldi.

İçinde beyaz eşya bulunan bir pikabın arkasına tutunan 4 çocuk, canlarını hiçe sayarcasına araçla birlikte ilerledi. Çocukların bu tehlikeli yolculuğu, çevrede bulunan bir kişinin çektiği kayıtlarla belgelenmiş oldu.

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Yürekleri ağızlara getiren anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuklar bir süre sonra araçla birlikte gözden kaybolurken, kayda alınan görüntüler olayı net biçimde ortaya koydu.

DİYARBAKIR’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR PİKABIN ARKASINA TUTUNUP YOLCULUK EDEN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

