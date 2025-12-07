Diyarbakır'da Pikap Tıra Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde pikap tıra arkadan çarptı; 1 kişi yaralandı, ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:49
Kaza Detayları

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen bir pikap, seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

