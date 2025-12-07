Diyarbakır'da Pikap Tıra Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Pikap Tıra Arkadan Çarptı: 1 Kişi Yaralandı
Kaza Detayları
Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen bir pikap, seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
