Diyarbakır'da PKK/KCK örgütüne destek olan 8 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yürütülen çalışmalarda, örgüt üyeleri ile bağlantılı olduğu, onlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerinin ortaklaşa yaptığı operasyonlarda, örgütün faaliyetleri deşifre edilerek engellendi. Valilik, şüphelilerin adalete teslim edildiğini duyurdu.

Bismil'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım yapan 8 kişi, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın koordine ettiği çalışmada, 12 farklı adrese baskın düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, terör örgütü propagandası için kullandıkları dijital malzemeler bulundu.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları için gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, şüphelilerin terör örgütü propagandası için kullandıkları dijital malzemeler bulundu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.