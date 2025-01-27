Diyarbakır'da PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Diyarbakır Lice'de PKK'ya Yönelik Operasyon

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait bir araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ilçeye bağlı Dibek Mahallesi kırsalında şüpheli bir bölge tespit edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen alanda düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütüne ait 2 jelikan bidonda 2 adet kalashnikov piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 2 şarjör, biksi makineli tüfeğine ait 700 mühimmat, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve bir el çantası ele geçirildi.

Bu başarılı operasyon, güvenlik güçlerinin terör örgütü ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, bölücü terör örgütüne ait 2 jelikan bidonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 2 şarjör, biksi makineli tüfeğe ait 700 mühimmat, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve el çantası ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, bölücü terör örgütüne ait 2 jelikan bidonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 2 şarjör, biksi makineli tüfeğe ait 700 mühimmat, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve el çantası ele geçirildi.