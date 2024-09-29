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Diyarbakır'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırılara Tepki

Genç Sağlık Sendikası, Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı ve caydırıcı önlemler talep etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:16
Diyarbakır'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırılara Tepki

Diyarbakır'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı

Genç Sağlık Sendikası, Diyarbakır'daki sağlık çalışanlarının darbedilmesine ilişkin sert bir açıklama yaptı. Sendika, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan olayı kınadı.

Olayın Detayları

Sendikanın Üniversite Çalışanları Komisyon Başkanı Ahmet Böçkün, sabah saat 05.30 sıralarında hastanede yaşanan olayı aktardı. Böçkün, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde 8 aydır tedavi gören bir hastanın vefat etmesi neticesinde, hasta yakınlarının 2 hemşire, 1 temizlik personeli ve 1 güvenlik görevlisini darbettiğini belirtti.

Sağlık Çalışanları İçin Güvenlik Talebi

Böçkün, sağlık çalışanlarının büyük hassasiyetle ve sorumluluk bilinciyle görevlerini ifa ettiğini fakat her seferinde şiddet olaylarıyla karşılaşmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Ayrıca, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının sona ermesi için cezaların caydırıcı olmasını talep ettiklerini söyledi.

Genç Sağlık Sendikası Üniversite Çalışanları Komisyon Başkanı Ahmet Böçkün, Dicle Üniversitesi...

Genç Sağlık Sendikası Üniversite Çalışanları Komisyon Başkanı Ahmet Böçkün, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bazı sağlık çalışanlarının hasta yakınları tarafından darbedilmesini kınadı. Olayın yaşandığı yere ait bir görsel paylaşıldı.

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