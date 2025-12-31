DOLAR
Diyarbakır'da Sağlık Ekipleri Kar ve Tipide Zamanla Yarıştı

Yoğun kar yağışında 6 aylık bebek helikopter ambulansla, 1 yaşındaki çocuk ise paletli ve dört çeker ambulans desteğiyle güvenle sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:44
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, kış şartlarının ağırlaştığı günlerde dahi vatandaşların sağlık hizmetine kesintisiz erişimini sağlamak için sahadaki çalışmalarına aralıksız devam etti. Yoğun kar yağışı, kapalı yollar ve buzlanma riskine rağmen acil sağlık ekipleri iki ayrı vakada zamanla yarışarak hayati müdahalelerde bulundu.

Hani'de helikopterle kritik sevk

30 Aralık 2025 tarihinde Hani İlçe Devlet Hastanesine başvuran, epilepsi ön tanılı 6 aylık bebek için ileri tetkik ve tedavi amacıyla il merkezine sevk kararı alındı. Yoğun kar yağışı ve riskli ulaşım koşulları değerlendirilerek alternatif sevk planı uygulandı. Hasta, 112 acil yardım ambulansı ile Hani Jandarma Komutanlığı heliporta ulaştırıldı; buradan hava-21 helikopter ambulans ile il merkezine nakledildi. Helikopter, Dicle Üniversitesi heliportuna indi ve hasta, 112 ekipleri tarafından tedavi göreceği Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek tedavisine devam edildi.

Kulp'ta 1 yaşındaki çocuğa zorlu müdahale

Aynı gün saat 14.33'te, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Akçasır Mahallesi'nden bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran 1 yaşındaki çocuk için Sağlık Komuta Kontrol Merkezine ambulans talebinde bulunuldu. Bölgeye yönlendirilen 112 acil yardım ambulansı, yoğun kar, kapalı yollar ve buzlanma nedeniyle kar küreme aracı ve pajero ambulans desteğiyle ilerleyebildi. Ekipler saat 17.25'te vakaya ulaşarak gerekli tıbbi müdahaleyi yaptı ve hasta güvenle Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesine nakledildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk'in değerlendirmesi

Uzm. Dr. Emre Asiltürk, yürütülen çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Kış koşullarının ağırlaştığı günlerde, Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle acil sağlık ekiplerimiz zor şartlar altında vatandaşlarımıza ulaşmak için büyük bir çaba göstermektedir. Gerektiğinde helikopter ambulans ile paletli ve dört çeker ambulanslar devreye alınarak hastalara erişim sağlanmaktadır. Sahada ortaya konan bu emek, sağlık çalışanlarımızın sorumluluk bilinci ve özverisinin açık bir göstergesidir. Görevini fedakârca sürdüren tüm personelimize teşekkür ediyorum."

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

