Diyarbakır'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 3 Yaralı

Diyarbakır'da 3 Kişi Sahipsiz Köpekten Yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde bir sahipsiz köpek tarafından saldırıya uğrayan 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Saldırı Anı

Bir sitenin bahçesine giren sahipsiz köpek, öncelikle bir çocuğu kovaladı. Bu esnada duruma müdahale eden A.A, köpeğin saldırısına uğradı. Anne yere düştükten sonra çığlıkları duyan site sakinleri, köpeği uzaklaştırmaya çalıştı fakat köpek, 2 kişiye daha saldırdı.

Yaralı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilen 3 kişi, yapılan aşının ardından taburcu edildi.

Belediye Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından, belediye ekipleri köpeği bir araçla alarak bölgeden uzaklaştırdı. Saldırıya uğrayan site sakini Askeri Aras, o anları şu şekilde anlattı: "Dün akşam 22.20 civarında evde otururken bağırma sesleri duydum. Balkona çıktığımda kadın 'imdat' diye bağırarak köpekle boğuşuyordu. Vakit kaybetmeden aşağı indim, ancak köpek bana da saldırdı ve elimi ısırdı. Buranın ışıklandırması yok."

Site Sakinlerinin Talepleri

Aras, belediye ekiplerinin köpekleri toplamadığını ve akşam saatlerinde çocukların dışarı çıkamadığını dile getirerek, "Bir çocuk fırına gidemiyor. Sabah okula gidemiyor. Mağdur oluyoruz. Bu köpeklerin toplanmasını talep ediyoruz. Köpekler birçok kişiye zarar veriyor," dedi.

Olay yerinde bulunan temizlik görevlisi Mehmet İhsan ise, köpekten yardım etmeye çalışırken kendisinin de saldırıya uğradığını ifade etti. İhsan, "Pantolonum yırtıldı. Biz de hastaneye başvurduk," şeklinde konuştu. Güvenlik kameraları, köpeğin çocuğu kovaladığı anları, ardından anneye saldırması ve ekiplerce köpeğin araçla alınmasını kaydetmiş durumda.

Diyarbakır'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Köpeğin saldırısına uğrayan site sakini Askeri Aras'ın (fotoğrafta) elinde yaralar oluştu. Aras, açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Köpeğin saldırısına uğrayan site sakini Askeri Aras'ın (fotoğrafta) elinde yaralar oluştu. Aras, açıklamalarda bulundu.