Diyarbakır'da Sallandığı İhbarı Üzerine 7 Katlı Bina Tahliye Edildi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, vatandaşların ihbarıyla sallandığı düşünülen 7 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 8. Sokak'ta yer alan binada oturan bazı sakinler, yaşadıkları endişeyi 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, durumu yetkililere iletti.

Bölgeye hızla sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemlerini almak üzere binanın çevresine şerit çekti. Bilgiler doğrultusunda, Yenişehir Kaymakamı Yunus Ataman da bölgeye gelerek AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'tan detaylı bilgi aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede, binanın bir duvarında çatlak tespit edildiği bildirildi. Bina sakinlerinden Ümit Canlı, öğle saatlerinde eşinin kendisini aramasıyla durumdan haberdar olduğunu ve hemen eve geldiğini söyledi. Canlı, "İki gün önce de gece duvarlardan ses geldi, deprem olmadığını anlayınca evden çıkmadık," dedi ve çatlağı yerinde gördüklerini belirtti.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor ve bölgedeki girişimler, güvenliğin sağlanması için titizlikle sürdürülüyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 7 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 7 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.