Diyarbakır'da Şantaj Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Şantaj Operasyonu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, sosyal medyada kişisel veri ve müstehcen görüntü şantajı yapan bir suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyon sonrasında 3 şüpheli tutuklandı.

İlk Şikayet ve Operasyonun Başlaması

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.K. adlı bir kişinin yaptığı şikayeti değerlendirerek harekete geçti. M.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin kendisinden şantaj yaptığını iddia ederek emniyete başvurdu.

Şebeke Üyeleri Takip Altına Alındı

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi aracılığıyla şebeke üyeleri takibe alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, S.B. isimli kadın, daha önce belirlenmiş olan 2 milyon liralık ödemenin teslimi için emniyetin yönlendirdiği bir buluşma noktasına davet edildi.

Şüphelinin Yakalanışı

S.B., belirtilen noktada parayı almak üzereyken ekipler tarafından ruhsatsız bir tabanca ile birlikte yakalandı. Bu gelişmenin ardından, şebekenin diğer önemli üyeleri R.H. ve H.T. da gözaltına alındı.

Tutuklama Süreci

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edildiler. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.