Diyarbakır'da Satırlı Saldırı: 4 Esnaf Yaralandı

Diyarbakır'da Satırlı Saldırı Olayı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir esnaf, satırla gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişiyi yaraladı. Olay, Gevran Caddesi'nde meydana geldi.

Saldırının Detayları

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirlenen ve elinde satırla dolaşan E.V., çevredeki esnaf ve vatandaşlara hakaretler etmeye başladı. Ardından, E.V. satırla esnafa saldırarak, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişiyi yaraladı.

Polis Müdahalesi

Yaralıların durumu üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Polis, saldırgana satırını bırakması için uyarıda bulundu ancak E.V. uyarılarına kulak asmayarak saldırgan tutumunu sürdürdü.

Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Polis, E.V.'yi etkisiz hale getirmek için ayağından vurarak kontrol altına aldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bu tür olayların önlenmesi amacıyla yetkililer, vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Diyarbakır'da bir kişinin satırla saldırması sonucu 4 esnaf yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da bir kişinin satırla saldırması sonucu 4 esnaf yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.