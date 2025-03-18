Diyarbakır'da Şehit Aileleri ve Gazilere Özel İftar Programı Düzenlendi

Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programı, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:36
Diyarbakır'da Şehit Aileleri ve Gazilere Özel İftar Programı Düzenlendi

Diyarbakır'da Birliktelik Rüzgarı

Diyarbakır'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla özel bir iftar programı düzenlendi. Bu anlamlı etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Vali Zorluoğlu'ndan Mesajlar

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, bir otelde gerçekleştirilen programda, şehit aileleri ve gazilerle birlikte iftar yaptı. Vali Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, vatan, bayrak, din ve kutsal değerler için canlarını feda edenlerin ailelerinin ve gazilerin en değerlileri olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla siz değerli şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olmaya azami gayret ve titizlik göstermektedir. Diyarbakır Valiliği olarak tüm kurumlarımızla birlikte her fırsatta şehit annelerimizle, babalarımızla, şehit eşleriyle, çocuklarıyla ve gazilerimizle bir araya gelmeye ve sizlerle daha yakından hasbihal etmeye, sıkıntılarınızı paylaşmaya çaba gösteriyoruz."

Kahramanlarımıza Saygı

Vali Zorluoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla iftar sofrasında buluşmanın kendilerine duygusal anlar yaşattığını belirtti. "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar vatanımızın bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, üstün cesaret ve fedakarlıkları için milletim ve devletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum." diyerek duygularını aktardı.

Program, okunan dualar ile sona erdi.

Önemli İsimler Programda Bulundu

İftar programına, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, kaymakamlar, şehit aileleri ve gaziler ile aileleri katıldı.

Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü...

Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü...

Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

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