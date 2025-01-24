Diyarbakır'da Şehit Gaffar Okkan ve 5 Polis Memuru Anıldı

Diyarbakır'da Anma Töreni Düzenlendi

Diyarbakır'da, 24 yıl önce düzenlenen kanlı bir saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için duygusal bir anma töreni gerçekleştirildi. Tören, saldırının yapıldığı merkez olan Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Şehitler İçin Dua Edildi

Törende, 24 Ocak 2001'de şehit düşen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Gaziler, polis memurları, vatandaşlar ve Diyarbakırsporlu futbolcular, Şehitlik Anıtı'na karanfiller bıraktı. Ayrıca, çeşitli binaların balkonlarına ve camlarına merhum Gaffar Okkan'ın fotoğrafları asıldı.

Fatih Kaya'nın Duygusal Konuşması

Törende konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır halkının Gaffar Okkan ile kurduğu gönül bağını vurguladı. Kaya, "Şehit emniyet müdürümüz ve 5 kahraman evladımızı şehit edenler, bu kadim şehirde kin ve nefret tohumlarını ekmek istedi. Ancak bu amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar" dedi.

Şehitlerin Anısına Vefa

Kaya ayrıca, halkın destek ve sevgisinin güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde ne denli önemli olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarıyla ülkemizi korumak için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Törene Katılan İsimler

Anma törenine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, Yenişehir Kaymakamı Yunus Ataman, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'da 24 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır'da 24 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda anma töreni düzenlendi.