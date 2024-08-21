Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Otomobil Yangını

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, 06 EEK 870 plakalı otomobil seyir halindeyken ön kısımdan alev aldı. Sürücü Suat N. ve ailesi yangın sırasında araçtan panikle çıkmayı başardı.

Yangına İlk Müdahale

Yangını gören akaryakıt istasyonu çalışanları, yangın söndürme tüpleriyle alevlere anında müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, duruma el koyarak yangını kontrol altına aldı.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Yangın sırasında sürücünün eşi ve çocuklarının araçtan kaçış anları ile akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazadan sonra aracın ön kısmında ciddi hasar meydana geldi.

Aile Tatil Dönüşü Yolda

Aile, tatil için memleketleri olan Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmiş, dönüş yolunda bu talihsiz olayla karşılaşmıştı. Şu ana kadar yaşananlar ailenin psikolojik durumu hakkında endişe yaratmaktadır.