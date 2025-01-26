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Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırda Yangın: Dorsede Hasar Oluştu

Diyarbakır Kayapınar'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, dorsede hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 23:30
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırda Yangın: Dorsede Hasar Oluştu

Diyarbakır'da Tır Yangını Paniğe Neden Oldu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, seyir halindeyken bir tırda çıkan yangın, araç sürücüsü ve çevredekiler için korku dolu anlar yaşattı. Olay, Pirinçlik Mahallesi Siverek yolu mevkisinde gerçekleşti.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

İlerleyen tırın dorsesindeki preslenmiş hurdaların, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olay yerine hızlı bir şekilde gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucu tırın dorsesinde önemli hasar oluştu. Olayda ölen veya yaralanan kimse olmaması ise sevindirici bir durum olarak değerlendirildi.

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