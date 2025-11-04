Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırdan 7 Koyunu Çaldılar: 2 Şüpheli Yakalandı

30 Ekim 2025'te Diyarbakır'da seyir halindeki tırdan 7 koyunu çalan iki şüpheli, kaza yapınca hayvanları bırakıp yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:56
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırdan 7 Koyunu Çaldılar: 2 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırdan 7 Koyunu Çaldılar

Diyarbakır'da, seyir halindeki küçükbaş hayvan yüklü bir tıra yaklaşarak 7 adet koyun çalan iki şüpheli, yaptıkları kazanın ardından yakalandı.

Olay

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 30 Ekim 2025 tarihinde saat 23.45 sıralarında Şanlıurfa karayolu istikametinde meydana geldi. Yolda ilerleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, plakasız sepetli bir motosikletle tıra yaklaşan iki şüphelinin dorsede taşınan küçükbaş hayvanları çaldığı görüldü. Olay güvenlik kameralarına ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına yansıdı.

Kaza ve Bulunan Hayvanlar

Kamera incelemeleri ve KGYS görüntülerinde, şüphelilerin kullandığı motosikletin olaydan kısa süre sonra maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştığı tespit edildi. Kaza sonrasında şüpheliler, motosikleti ve çaldıkları hayvanları bırakarak yaya olarak kaçtı. Olayda kullanılan motosiklet yediemin otoparkına çekildi; ekipler çalınan hayvanları bularak sahibi Fesih Karataş'a teslim ettiğini bildirdi.

Soruşturma ve Yakalama

Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlenerek, S.V. (30) ve M.M. (24) kısa sürede yakalandı. Yapılan sorgulamalarda S.V.'nin çeşitli hırsızlık ve taksirle yaralama suçlarından 6, M.M.'nin ise farklı suçlardan 2 kaydının bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürülüyor.

DİYARBAKIR’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRA YAKLAŞARAK İÇİNDEKİ KOYUNLARI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ...

DİYARBAKIR’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRA YAKLAŞARAK İÇİNDEKİ KOYUNLARI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

