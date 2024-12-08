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Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırın Lastiği, Otomobildeki Yolcuyu Hayatından Etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tırdan fırlayan lastiğin otomobile çarpması sonucu bir yolcu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:37
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırın Lastiği, Otomobildeki Yolcuyu Hayatından Etti

Diyarbakır'da Korkunç Kaza

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, seyir halindeki bir tırdan fırlayan lastik, karşı yönden gelen bir otomobile çarptı ve trajik bir olay sonucunda bir yolcu hayatını kaybetti.

Kaza Anının Detayları

Olay, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 36. kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki tırdan fırlayan lastik, Burhan Tatar tarafından kullanılan 34 KD 9788 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camı kırıldı ve lastik, otomobilin tavan sacından içeri girerek Erhan Tatar (30) isimli yolcuya çarptı.

Acil Müdahale ve Sonuç

Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, sıkıştığı araçtan çıkarılan Erhan Tatar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın Ardından

Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgeden kaçan tırın tespit edilmesi ve sürücünün yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kazanın, otomobilin İstanbul'dan Van'a yol alırken gerçekleştiği öğrenildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, seyir halindeki tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu...

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, seyir halindeki tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu hayatını kaybetti. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, seyir halindeki tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu...

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, seyir halindeki tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu hayatını kaybetti. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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