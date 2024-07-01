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Diyarbakır'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, elektrik tellerini kopardı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatılar uçtu, elektrik telleri koptu ve pazaryerindeki şemsiyeler savruldu. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 01.07.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 19:25
Diyarbakır'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, elektrik tellerini kopardı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın şiddeti nedeniyle bir binanın çatısı uçarken, pazar yerindeki şemsiyeler savruldu ve elektrik telleri koptu. İlçeye bağlı bir mahallede başlayan anız yangını ise rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve müdahale çalışmaları devam ediyor.

ÇATILAR UÇTU, ELEKTRİK TELLERİ KOPTU

Bismil ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu ve uçan çatı, bir elektrik direğini devirdi. Bu olay nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Bismil-Batman karayolunda yola düşen elektrik telleri, trafik akışında aksamalara yol açtı. Bölgeye sevk edilen enerji şirketi ve karayolları ekipleri, kesintileri gidermek ve yolu temizlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Rüzgarın etkisiyle ilçe merkezinde kurulan meyve ve sebze pazarındaki şemsiyeler de uçtu. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Rüzgar, bir tarlada kurulan demir sedirin de savrulmasına neden oldu.

ANIZ YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bismil ilçesine bağlı Yukarıharım Mahallesi'nde bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede yaşayan vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu dönemlerde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, özellikle açık alanlarda ve pazar yerlerinde alınması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulunuyor. Elektrik kesintileri ve devrilen direkler nedeniyle yaşanabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan yetkililer, yangın riskine karşı da vatandaşları uyarıyor.

ENERJİ ŞİRKETİ VE KARAYOLLARI EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kuvvetli rüzgarın ardından yaşanan olumsuzlukları gidermek için enerji şirketi ve karayolları ekipleri seferber oldu. Elektrik direklerinin devrilmesi ve tellerin kopması sonucu yaşanan kesintileri gidermek için çalışan ekipler, yolların temizlenmesi ve trafiğin normal akışına dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Bismil ilçesine bağlı Yukarıharım Mahallesi'ndeki anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılınca itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da yangına müdahaleye katıldı. 

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