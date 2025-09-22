Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte ateşli silahlarla işlenen suçların önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon ve ele geçirilenler

Operasyonda biri otomatik olmak üzere 6 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 286 fişek, bir uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 600 parça ele geçirildi. Toplam 8 şüpheli yakalandı.

Yasal süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından bir zanlı salıverildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KOM ekipleri, ruhsatsız tabancaların organize suç örgütlerinin işlediği suçlarda vazgeçilmez unsur haline gelmesi nedeniyle bulundurulması veya taşınmasının önüne geçmek ve suçta kullanılan ya da kullanılması muhtemel silahları tespit etmek amacıyla operasyon düzenledi.