Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda biri otomatik olmak üzere 6 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi; 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 08:08
Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte ateşli silahlarla işlenen suçların önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon ve ele geçirilenler

Operasyonda biri otomatik olmak üzere 6 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 286 fişek, bir uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 600 parça ele geçirildi. Toplam 8 şüpheli yakalandı.

Yasal süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından bir zanlı salıverildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KOM ekipleri, ruhsatsız tabancaların organize suç örgütlerinin işlediği suçlarda vazgeçilmez unsur haline gelmesi nedeniyle bulundurulması veya taşınmasının önüne geçmek ve suçta kullanılan ya da kullanılması muhtemel silahları tespit etmek amacıyla operasyon düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kara Yollarında Durum: TEM ve Birçok Güzergâhta Çalışma ve Trafik Kısıtlaması
2
Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
3
Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
Bakan Tekin: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile Anadolu İrfanı Müfredata Girdi
5
Kara Yollarında Çalışmalar ve Trafik Düzenlemeleri: Güncel Yol Durumu
6
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü