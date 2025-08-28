DOLAR
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır Yenişehir'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 yaralandı; 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:00
Olayın Özeti

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli süreç yürütüldü.

Soruşturma ve Gelişmeler

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Ağustosta Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit'in öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tutuklama Kararı

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

