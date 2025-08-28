Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Şüpheli Tutuklandı
Olayın Özeti
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli süreç yürütüldü.
Soruşturma ve Gelişmeler
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Ağustosta Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit'in öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Tutuklama Kararı
Adliyeye çıkarılan şüphelilerden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.