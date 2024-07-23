Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Olayı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Fatih Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde, iki grup arasında gerçekleşen silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Olayın Bilgileri

İş yeri sahibi ve kiracısı arasında başlayan tartışma, hemen ardından yakınlarının da müdahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucunda yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Diyarbakır Emniyeti, kavgaya karışan tarafların yakalanması için olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın detayları ve faillerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.