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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Tutuklama

Diyarbakır'da bir silahlı kavgada damat ve akrabası hayatını kaybetti, 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 23:25
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Tutuklama

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Olayı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, dünür aileler arasında meydana gelen silahlı çatışmada damat ve akrabası hayatını kaybetti. Olay, 12 Ekim tarihinde Aziz Mahmutoğulları Caddesi'ndeki bir binada gerçekleşti.

Kavga Sonrası Gözaltılar ve Tutuklamalar

Yapılan araştırmalar sonucunda, olayda hayatını kaybeden Muhammed Ali B. (29) ve akrabası Vedat B. için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, Muhammed Ali B.'nin eşi E.B, kayınvalidesi R.Ş. ve kayınbiraderleri A.Ş. ile Ö.B.Ş. gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi ve soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olunacak.

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