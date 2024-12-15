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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Diyarbakır Kayapınar'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, Talaytepe Mahallesi'nde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 14:20
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 4 kişi yaralandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, hızla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişinin durumu ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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