Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 4 kişi yaralandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, hızla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişinin durumu ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.