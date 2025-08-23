DOLAR
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Ağır Yaralı M.T. (24) Hastanede Hayatını Kaybetti

Diyarbakır Kayapınar'da çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan M.T. (24), tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:16
Olay ve soruşturma

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle dün çıktı. Çatışma sırasında bir otomobilin ateşe verildiği, M.T. (24)'nin yaralandığı bildirildi.

M.T. (24), kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

