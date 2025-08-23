Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Ağır Yaralı M.T. (24) Hastanede Hayatını Kaybetti

Olay ve soruşturma

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle dün çıktı. Çatışma sırasında bir otomobilin ateşe verildiği, M.T. (24)'nin yaralandığı bildirildi.

M.T. (24), kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.