Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Kayapınar'da 2 Ölü, 2 Yaralı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybeden iki kişi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

