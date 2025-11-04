Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Kayapınar'da 2 Ölü, 2 Yaralı

Kayapınar Talaytepe Mahallesi'ndeki kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 18:45
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Kayapınar'da 2 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Kayapınar'da 2 Ölü, 2 Yaralı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybeden iki kişi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ DE...

DİYARBAKIR’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ DE YARALANDI.

DİYARBAKIR’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ DE...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Konak'ta Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı, Şüpheli Yakalandı
2
Aksaray'da Boşanma Sürecinde Eşinin Arabasının Camını Yumrukla Kırdı, KADES İhbarıyla Gözaltı
3
Bursa Mudanya'da Eski Eşini Markette Bıçakladı: Şüpheli Teslim Oldu
4
Aksaray'da Yayayı Kurtarmaya Çalışan Sürücü Parktaki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı
5
Kastamonu'da Vali Dallı: "Uyuşturucu Mücadelesinde İhbar Hayati Önemde"
6
Nevşehir'de Lüks Araçla Drift Yapan Sürücüye 65 Bin 69 TL Ceza
7
Eğirdir'de motosiklet kazası: 22 yaşındaki Mert Candemir yaşamını yitirdi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?