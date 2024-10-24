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Diyarbakır'da Silahlı Kavga Sonrası Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 yaralıdan biri hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:16
Diyarbakır'da Silahlı Kavga Sonrası Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde Silahlı Kavga

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 19 Ekim tarihinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, Burhan İnatçı, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kavganın Sebebi Belirsiz

İlçeye bağlı kırsal Karacalar ve Duru Mahallesi sakinleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüşerek, iki kişinin durumu ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı.

Yaşamını Yitiren ve Diğer Yaralılar

Burhan İnatçı'nın cenazesi, hastanede gerçekleştirilen işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ayrıca, hastaneye kaldırılan yaralılardan Veysi Cuban (41) ise tedavi sürecinde kurtarılamadı.

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