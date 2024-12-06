Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Şüpheli Tutuklandı, Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Sonrası Tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayı sonrasında gözaltına alınan şüpheli E.Ş. tutuklandı.

Yaşanan olayla ilgili olarak Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Aralık'ta başlatılan soruşturma devam ediyor. İki kişi arasında husumet olduğu belirlenen E.Ş. ile F.İ. arasında silahların konuştuğu bu kavgada, E.Ş. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan E.Ş, ifadesinde, para çekmek için gittiği ATM'de husumetli olduğu F.İ'nin kendisine tabancayla ateş ettiğini ve kendisinin de ruhsatsız tabancasıyla havaya ateş açtığını öne sürdü. E.Ş, olay sonrasında tabancasını karanlık bir sokağa attığını da belirtmiştir.

Olayla ilgili olarak firari durumdaki F.İ.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan, silahlı kavga anı Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.