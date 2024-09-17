Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 33 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Diyarbakır Bağlar'da Silahlı Saldırı Olayı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, evinde silahla vurulan 33 yaşındaki Ü.C.Ö. yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Bağcılar Mahallesi Molla Gürani Caddesi'nde bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ü.C.Ö., olay yerinde ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların duyduğu silah seslerinin ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Acil Müdahale ve Cenaze İşlemleri

Ambulansla en yakın özel hastaneye kaldırılan Ü.C.Ö.'ye burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmekte.