Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Üzüntü Yarattı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti. E.D. isimli kadın, Huzurevleri Mahallesi 9. Sokak'ta A.Ş. tarafından silahla kovalandı.

Olayın Gelişimi

Olay, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde E.D.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. E.D.'nin cesedi, gerekli otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polisin Çalışmaları Devam Ediyor

Olayın ardından polis, kaçan saldırgan A.Ş.’yi yakalamak için geniş bir operasyon başlattı. Ayrıca, E.D.'yi silahla kovaladığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.