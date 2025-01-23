Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: T.T. Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'daki Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda, 44 yaşındaki T.T. hayatını kaybetti. Olay, Melikahmet Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda, T.T. yaralandı.

Olayın ardından, vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Sağlık ekipleri, T.T.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıyı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, T.T. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.