Diyarbakır'da Silahlı Saldırının Zanlısı Yakalandı

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir kafede, 1 kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin girişindeki kafe zincirinin şubesinde dün akşam meydana geldi.

Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaralanan S.K. ile birlikte, hayatını kaybeden Mervenur Y. için adli süreç sürerken, kaçan zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

Pirinçlik mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, sıklıkla gündeme gelen B.A. (25) adlı şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri devam eden zanlının, suçlamalara ilişkin verilecek ifadesi bekleniyor.