Diyarbakır'da Sis Etkisi: Görüş Mesafesi Düşer, Trafikte Önlemler Alındı

Diyarbakır'da Gözle Görülür Sis

Diyarbakır'da geceden bu yana etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Kentin genelinde araç sürücüleri, farlarını yakarak trafikte dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştı.

Trafik ve Uçak Seferlerinde Aksama

Yoğun sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında çeşitli önlemler aldı. Sürücüler, takip mesafesini korumaları konusunda uyarıldı. Ayrıca, sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde de aksama yaşandığı bildirildi.

Görsel Bir Şölen: Tarihi Mekanlar

Öte yandan, sisli hava, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin bulunduğu Sur ilçesi'ndeki İçkale yerleşkesi, Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları'nda eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.