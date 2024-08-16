Diyarbakır'da Şişme Havuzda Trajik Bebek Ölümü

Diyarbakır'da Bir Trajedi: 14 Aylık Bebek Şişme Havuzda Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 14 aylık Asel Lina T., ailesiyle birlikte dedesi Abdullah Ö.'nün evinde misafirken talihsiz bir olay yaşandı. Kazancı Mahallesi'nde bulunan evde, akşam saatlerinde çocuk şişme havuzda suyla oynamaya başladı.

Bir süre sonra, aile bireyleri bebeğin havuzda hareketsiz yattığını fark etti. Panik içinde, Asel bebeği havuzdan çıkararak Bismil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak ne yazık ki, küçük bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından, bebeğin şişme havuzda boğulduğu değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılması bekleniyor.