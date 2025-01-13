Diyarbakır'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:37
Diyarbakır'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da Feci Kaza

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kazada, takla atan bir otomobil içinde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 21 AEA 683 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yol kenarında bulunan toprak ve taş yığınına çarpmasının ardından takla atarak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle araçtan 2 kişi dışarı fırladı. Kaza sonucunda M.S, S.K. ve Y.A. isimli 3 kişi ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır...

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır...

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

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