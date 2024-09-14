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Diyarbakır'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 11 Yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:41
Diyarbakır'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 11 Yaralı

Diyarbakır’da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir minibüs devrildi. Kazada toplamda 11 kişi yaralanırken, acil sağlık ekipleri olay yerine hızla müdahale etti.

Kaza Detayları

Minibüs, Ş.Ç. adlı sürücü tarafından yönetildiği öğrenilen 33 NMJ 63 plakalı araç, Çermik-Siverek kara yolunun 25. kilometresi kırsal Ağaçhan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası durumu ağır olmayan yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların Ordu'dan gelerek tarım sezonu için Siverek bölgesine çalışmaya başladıkları tahmin ediliyor.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Ekipler, yaralılara gerekli müdahalelerde bulunarak hastaneye ulaşımını sağladı.

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