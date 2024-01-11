Diyarbakır'da tefecilere yönelik operasyonda 10 gözaltı

Polis, yüksek faizli kredi verip, borçluların mallarına el koyan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 5 tabanca, bir av tüfeği, 150 mermi, 15 kişinin mağdur edildiği ajanda ve çok sayıda çek, senet, tapu, araç satış belgesi ve vekalet bulundu.

OPERASYONDA 30 MİLYON LİRALIK USULSÜZ PARA TESPİT EDİLDİ

Polis, yüksek faizli kredi verip, borçluların mallarına el koyan suç örgütünün 60 kişiyi mağdur ettiğini ve yaklaşık 30 milyon liralık usulsüz para transferi yaptığını tespit etti.