DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,63 -0,09%
ALTIN
5.734,66 0,08%
BITCOIN
3.857.076,84 0,11%

Diyarbakır'da Tel Kırma Şal ve Çantalara Yoğun İlgi – ADEM-2'de 26 Kursiyer

Diyarbakır Kayapınar ADEM-2'de 26 kursiyerin tel kırma ile ürettiği şal ve çantalar, dizilerden esinlenen tasarımlarla ilgi çekiyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:27
Diyarbakır'da Tel Kırma Şal ve Çantalara Yoğun İlgi – ADEM-2'de 26 Kursiyer

Diyarbakır'da Tel Kırma Şal ve Çantalara Yoğun İlgi

Diyarbakır'da kadınların el emeğiyle ürettikleri tel kırma şal ve çantalar yoğun ilgi görüyor. Kayapınar Aile Destek Merkezi-2 (ADEM-2) tarafından 26 kursiyerle hazırlanan takı, çanta ve şal gibi el emeği ürünler kadınlar tarafından rağbet görüyor.

Atölyede üretim ve tasarımlar

El sanatları eğitmeni Yesure Saruhan çalışmaları şöyle anlattı: “Atölyemizde toplam 26 kursiyer bulunuyor. Öğrencilerimizle birlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneksel işlemeleri yeniden canlandırıyor, tel kırma tekniğiyle çeşitli ve modern ürünler ortaya çıkarıyoruz. Salon takımları, kına örtüleri, mevlit örtüleri ve çantalar gibi birçok farklı ürün tasarlayarak keyifli ve verimli bir süreç yürütüyoruz. Son dönemde dizilerdeki şallar oldukça gündem oldu. Biz de bu ilgiye uygun şekilde özel tasarım çantalar üretiyoruz. Ürünlerimiz büyük ilgi görüyor. Burada 26 öğrenciyle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Kursiyerlerin deneyimi

Kursiyer Emine Altıntaş ise duygularını paylaştı: “Kursta tel kırma, deri çalışması, dikiş kursları var. Her şeyiyle bize yardımcı oluyor. Ben 7 yıldır burada her şeyi öğrendim. Bir bayan olarak yaşıma göre de her şeyi yapıyorum. Tel kırma sanatını da biz dizi karakteri olan ’Sadakat hanımın’ başında gördükten sonra ben ve arkadaşım bunu resmini çekerek yapmaya başladık. Hocamız da bize yardımcı oldu. Yani çok da memnunuz. Karakterin her örtüsünden denedik. Bayanlar olarak hepimiz birlik içinde, arkadaşlığımız devam ediyor. Anlaşarak işlerimizi yapmaya devam ediyoruz”

DİYARBAKIR KAYAPINAR KAYMAKAMLIĞI AİLE DESTEK MERKEZİ-2 SON DÖNEMLERDE KADINLAR ARASINDA POPÜLER...

DİYARBAKIR KAYAPINAR KAYMAKAMLIĞI AİLE DESTEK MERKEZİ-2 SON DÖNEMLERDE KADINLAR ARASINDA POPÜLER OLAN TEL KIRMA ŞAL VE ÇANTALARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.

DİYARBAKIR KAYAPINAR KAYMAKAMLIĞI AİLE DESTEK MERKEZİ-2 SON DÖNEMLERDE KADINLAR ARASINDA POPÜLER...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kağızman'da (7) Yıl (6) Ay Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
2
Batman'da Dicle Nehri 'Sis Denizi'ne Büründü
3
Paralimpik Yüzmede İl Birincileri: Ali Yağız ve Hamza Yavuz Güdücü
4
Başkale'de kar yağışı: merkezde 20 cm, yükseklerde 50 cm
5
Araç'ta 5 Girişli İntaş Mağarası Turizme Kazandırılmayı Bekliyor
6
Arhavi'de Süpürgesiyle Dans Eden Temizlik Görevlisi Birol Narman
7
Akkuş’ta Su Kanalına Düşen Karaca İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi