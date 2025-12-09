Diyarbakır'da Tel Kırma Şal ve Çantalara Yoğun İlgi – ADEM-2'de 26 Kursiyer

Diyarbakır'da Tel Kırma Şal ve Çantalara Yoğun İlgi

Diyarbakır'da kadınların el emeğiyle ürettikleri tel kırma şal ve çantalar yoğun ilgi görüyor. Kayapınar Aile Destek Merkezi-2 (ADEM-2) tarafından 26 kursiyerle hazırlanan takı, çanta ve şal gibi el emeği ürünler kadınlar tarafından rağbet görüyor.

Atölyede üretim ve tasarımlar

El sanatları eğitmeni Yesure Saruhan çalışmaları şöyle anlattı: “Atölyemizde toplam 26 kursiyer bulunuyor. Öğrencilerimizle birlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneksel işlemeleri yeniden canlandırıyor, tel kırma tekniğiyle çeşitli ve modern ürünler ortaya çıkarıyoruz. Salon takımları, kına örtüleri, mevlit örtüleri ve çantalar gibi birçok farklı ürün tasarlayarak keyifli ve verimli bir süreç yürütüyoruz. Son dönemde dizilerdeki şallar oldukça gündem oldu. Biz de bu ilgiye uygun şekilde özel tasarım çantalar üretiyoruz. Ürünlerimiz büyük ilgi görüyor. Burada 26 öğrenciyle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Kursiyerlerin deneyimi

Kursiyer Emine Altıntaş ise duygularını paylaştı: “Kursta tel kırma, deri çalışması, dikiş kursları var. Her şeyiyle bize yardımcı oluyor. Ben 7 yıldır burada her şeyi öğrendim. Bir bayan olarak yaşıma göre de her şeyi yapıyorum. Tel kırma sanatını da biz dizi karakteri olan ’Sadakat hanımın’ başında gördükten sonra ben ve arkadaşım bunu resmini çekerek yapmaya başladık. Hocamız da bize yardımcı oldu. Yani çok da memnunuz. Karakterin her örtüsünden denedik. Bayanlar olarak hepimiz birlik içinde, arkadaşlığımız devam ediyor. Anlaşarak işlerimizi yapmaya devam ediyoruz”

