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Diyarbakır'da Terör Propagandası Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:39
Diyarbakır'da Terör Propagandası Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Terör Propagandası Operasyonu

Diyarbakır ilinde, terör örgütü propagandası yapma iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün moral ve motivasyon amacıyla yapılan çağrılara iştirak ettiğine inanılan bireylerin tespit edildiği ifade edildi.

Operasyonun Detayları

Açıklamada, bu kişilerin terör örgütü propagandası içeren müzik eşliğinde halay çektikleri belirtildi. Dicle İlçesi’nde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı gerçekleşen operasyonda, terör propagandası yaptığı belirlenen 5 kişinin yakalandığı bilgisi verildi. Diğer şahısların yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gözaltına alınan şüphelilerin konutlarında ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, ruhsatsız bir av tüfeği ve terör propagandası amacıyla kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler, adli işlemlerin tamamlanması için Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Halk Güvenliği Vurgusu

Valilik, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına yürütülen adli ve mülki görevlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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