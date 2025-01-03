Diyarbakır'da Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Diyarbakır'da, 17 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi, anma töreni ile yad edildi. Tören, 3 Ocak 2008'de gerçekleşen saldırının olduğu noktada, Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde düzenlendi.

Saldırının Anıları Taze Kalıyor

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında bulunan Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu, Engin Taşkaya ve veli Cengiz Kaya'nın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Zorluoğlu'ndan Anıt Müjdesi

Vali Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, 17 yıl önce yaşanan terör saldırısının acısını iliklerine kadar hissettiklerini belirtti. Zorluoğlu, "Burada uygun bir yerde, bu katliamı simgeleyecek ve herkesin bu acıyı yüreğinde hissedeceği bir anıtın yapımı için önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacağız," dedi.

Mağdur Ailelerden Olumsuz Hatıralar

Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 17 yıl önce oğlu Eren Şahin'i kaybettiğini hatırlatarak, bu acının anlatılması gerektiğini ifade etti. "Birilerinin annelerin yaşadığı bu zulümleri anlatması gerekiyordu," diyerek yaşattığı acıyı dile getirdi.

Kamu ve Güvenlik Yetkilileri Katıldı

Törene, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali gibi birçok önemli isim katıldı.

2008 yılından bu yana terörle mücadelede büyük mesafeler kat edildiğine dikkat çeken Zorluoğlu, artık Diyarbakır'ın huzurlu bir şehir olduğunu vurguladı.

Diyarbakır'da 17 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı. Tören, merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkaya ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı yerde düzenlendi. Türk bayrağıyla süslenen ve saldırıda yaşamlarını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakılan törende duygulu anlar yaşandı.

Diyarbakır'da 17 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı. Tören, merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkaya ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı yerde düzenlendi. Türk bayrağıyla süslenen ve saldırıda yaşamlarını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakılan törende duygulu anlar yaşandı.