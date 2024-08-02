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Diyarbakır'da Tır ve Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında bir çocuk yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:15
Diyarbakır'da Tır ve Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Üzücü Bir Trafik Kazası

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, iki tır ve bir otomobil çarpıştı. Olayda 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Yaytaş Mahallesi mevkisinde, V.K. yönetimindeki 07 DEA 61 plakalı tır, E.K. idaresindeki 72 AA 243 plakalı tır ile H.K'nın kullandığı 46 BR 450 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, H.K sürücüsü, eşi M.K. ve çocukları Ş.K, H.K. ve M.K. yaralanarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Acil müdahaleye rağmen çocuklardan Ş.K. kurtarılamadı. Hastanelerde tedavi gören diğer 4 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Olayın Sonrası

Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır sürücüleri gözaltına alınarak jandarma tarafından işlemleri başlatıldı. Bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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