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Diyarbakır'da Toplu Sünnet Şöleni Heyecanı

Diyarbakır'da 30 çocuk için düzenlenen sünnet şöleni, tarihi atmosferde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:50
Diyarbakır'da Toplu Sünnet Şöleni Heyecanı

Diyarbakır'da Unutulmaz Sünnet Şöleni

Diyarbakır'da, 30 çocuk için düzenlenen toplu sünnet şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulan vakıfların hayır şartlarını bugüne taşıyarak bu etkinliği gerçekleştirdi.

Sünnet Kıyafetleri ve Eğlenceler

Etkinlik öncesinde çocuklar için sünnet kıyafetleri ve çeşitli hediyeler hazırlandı. Eğlencenin doruk noktaya ulaştığı şölende, çocuklar lunaparka götürüldü, tarihi On Gözlü Köprüde gökyüzüne balonlar bırakıldı ve davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.

Şehir Turu ve Eğlenceler

Şehir turu yapan çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı. Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde yapılan etkinlikte ise folklor gösterileri, bando performansı, palyaçolar, şişme oyun alanları ve yüz boyama gibi faaliyetlerle çocuklar efsane anlar yaşadı. Ayrıca çocuklara altın takıldı.

Hakan Demir'den Anlamlı Mesaj

Etkinlikte konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tarih boyunca insanlığa hizmet etmeyi kendine ilke edindiğini belirtti. Demir, "Gelenek ve göreneklerimize uygun olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Umut ediyoruz ki gençlerimiz değerlerimizi yaşatacak başarılı bireyler olarak yetişecekler," şeklinde konuştu.

Teşekkür ve Katılımlar

Programa; Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Sur Kaymakamı Asım Solak, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, kurum müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

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