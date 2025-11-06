Diyarbakır'da Trafik İhlalleri KGYS'ye Yansıdı — Sürücülere Para Cezası

KGYS ile denetimler kesintisiz devam ediyor

Diyarbakır'da bazı sürücülerin trafik kurallarını ihlal ettiği anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülere yansıyan ihlallerin ardından sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kentte trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşların can ile mal güvenliğini korumak amacıyla denetimleri yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 2025 yılı içinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla takip ve müdahalelerini sürdürüyor.

KGYS kayıtlarına göre sürücülerin ihlal ettiği maddeler arasında kırmızı ışık ihlali, yolcu indirme-bindirme kuralına riayet etmeme, ikinci sıra park yasağı, drift yapmak ve cep telefonu veya diğer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak yer alıyor. Bu ihlaller için ilgili sürücülere trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Emniyet yetkilileri, olası trafik kazalarını önlemeye yönelik denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

DİYARBAKIR'DA BAZI SÜRÜCÜLERİN TRAFİK KURALLARINI İHLAL ETTİĞİ ANLAR KAMERALARA YANSIDI. SÜRÜCÜLERE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.