Diyarbakır'da Trafik İhlalleri KGYS'ye Yansıdı — Sürücülere Para Cezası

Diyarbakır'da KGYS kameralarına yansıyan trafik ihlallerinde kırmızı ışık, ikinci sıra park, drift ve cep telefonu kullanımı gibi maddeleri ihlal eden sürücülere 2025'te idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:26
KGYS ile denetimler kesintisiz devam ediyor

Diyarbakır'da bazı sürücülerin trafik kurallarını ihlal ettiği anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülere yansıyan ihlallerin ardından sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kentte trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşların can ile mal güvenliğini korumak amacıyla denetimleri yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 2025 yılı içinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla takip ve müdahalelerini sürdürüyor.

KGYS kayıtlarına göre sürücülerin ihlal ettiği maddeler arasında kırmızı ışık ihlali, yolcu indirme-bindirme kuralına riayet etmeme, ikinci sıra park yasağı, drift yapmak ve cep telefonu veya diğer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak yer alıyor. Bu ihlaller için ilgili sürücülere trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Emniyet yetkilileri, olası trafik kazalarını önlemeye yönelik denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

