Diyarbakır'da Trafik Kazaları: 4 Kişi Yaralandı

Kaza detayları ve müdahale

Diyarbakır'da meydana gelen üç ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Kazalar motosiklet devrilmesi, iki otomobilin çarpışması ve bir trenin otomobile çarpması biçiminde gerçekleşti.

Merkez Urfa Bulvarı'nda yaşanan ilk kazada, motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kayapınar ilçesi Tekel Caddesi'nde ise sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı.

Üçüncü kaza Kayapınar ilçesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Bir yük treni, hemzemin geçitte ticari taksiye çarptı; kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Olayların bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından kentteki hastanelere sevk edildiler.

Kazalarla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

