Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı

Diyarbakır Bağlar'da aşırı hız sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:03
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Bağlar'da arkadan çarpma: 2 kişi yaralandı

Olay, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü, aşırı hızla ilerlerken önündeki aracı fark edemeyerek arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DİYARBAKIR’DA SÜRATLE İLERLEYEN BİR ARAÇ, ÖNÜNDEKİ ARACI BİÇTİ. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA...

DİYARBAKIR’DA SÜRATLE İLERLEYEN BİR ARAÇ, ÖNÜNDEKİ ARACI BİÇTİ. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

DİYARBAKIR’DA SÜRATLE İLERLEYEN BİR ARAÇ, ÖNÜNDEKİ ARACI BİÇTİ. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı