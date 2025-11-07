Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Bağlar'da arkadan çarpma: 2 kişi yaralandı
Olay, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü, aşırı hızla ilerlerken önündeki aracı fark edemeyerek arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
