Diyarbakır'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Trajik Bir Kaza

Diyarbakır'da meydana gelen bir trafik kazasında, T.E.'nin yönetimindeki 34 VOV 84 plakalı otomobil, Yolboyu Pirinçlik Mahallesi'nde yaya M.D.'ye çarptı.

Olayın Gelişimi

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. M.D., karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. M.D.'nin cenazesi, gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Gözaltında

Jandarma, kaza sonrası otomobil sürücüsünü gözaltına alarak soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.