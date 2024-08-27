Diyarbakır'da Trajik Kamyonet Kazası

Diyarbakır'da Trajik Olay

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde üzücü bir kaza meydana geldi. 9 yaşındaki Y.C, amcası A.C'nin kullandığı kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay Anı

Aralık Mahallesi Türkmen Caddesi'nde ailesiyle patlıcan toplamak üzere tarlaya giden Y.C, amcasının kamyoneti geri manevra yaptığı esnada kazaya kurban gitti.

Yardım ve Müdahale

Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Ağır yaralanan çocuk, ambulans ile Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından sürücü A.C, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.