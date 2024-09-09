Diyarbakır'da Trajik Olay: Narin Güran'ın Cenazesi Uğurlandı

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cenazesi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran toprağa verildi. Birçok kişinin katıldığı cenaze töreninde, tabutun üzerine gelinlik bırakılarak son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni ve Duygusal Anlar

Narin Güran’ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesi'ndeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi. Cenaze namazı sırasında İl Müftüsü Celal Büyük, "Cennete uçan Narin'imizi son yolculuğuna uğurlamak için buradayız." diyerek duygularını ifade etti.

Çocukların Masumiyeti ve Vicdan

Büyük, konuşmasında, "Bugün burada musallada yatan aslında vicdanımızdır, insanlığımızdır." diyerek toplum olarak insanlık onurunun yeniden hatırlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Cenaze namazının ardından Narin’in tabutu, katılımcılar tarafından omuzlarda taşındı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da tabuta destek verdi. Cenaze, gözyaşları eşliğinde Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı’na getirildi.

Cenazeye Katılım ve Soruşturma Süreci

Cenazeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, siyasi partilerden birçok milletvekili ve yerel yöneticiler katıldı. İl Müftülüğü, kentteki tüm camilerde Narin Güran için sela okutulmasını sağladı.

Narin Güran’ın kaybolmasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Narin’in amcası S.G. de bulunmakta ve kendisi tutuklandı. Olayla ilgili detaylar, Diyarbakır Valisi tarafından yapılan açıklamada da dile getirildi. Sonuç olarak, Narin Güran’ın kaybı, sadece ailesi için değil, tüm toplum için büyük bir acı ve utanç kaynağı olmuştur. Bu trajik olay, toplumsal değerlerin ve insanlığın yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesindeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesindeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesindeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesindeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesindeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesindeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesindeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.