Diyarbakır'da Türk Kızılay Aşevi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yemek Sunuyor

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Ramazan boyunca ihtiyaç sahipleri için her gün sıcak yemek hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:43
Diyarbakır'da Türk Kızılay Aşevi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yemek Sunuyor

Diyarbakır'da İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan ayının ilk gününden itibaren her gün ihtiyaç sahipleri için 3 çeşit sıcak yemek hazırlıyor. Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde bulunan Türk Kızılay Aşevi, bu geleneksel yardımı sürdürerek, sosyal dayanışma örneği sergiliyor.

Günlük 3 Bin Kişiye Sıcak Yemek

Aşevinde yapılan yemekler, bakıma muhtaç yaşlılara, hasta ve engellilerle ihtiyaç sahiplerine iftarda ulaştırılıyor. Türk Kızılay personeli ve gönüllüleri, hazırlanan yemekleri düzenli olarak dağıtım yapmakta. Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel, bu uygulama sayesinde her gün 3 bin kişiye sıcak yemek sunduklarını belirtiyor.

Yardımların Dağıtımında Yenilikçi Çözümler

Demirel, kentin belirli merkezlerinde oluşturulan 8 nokta aracılığıyla yemeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını dile getiriyor. Ayrıca, ailelere gıda yardımları yapıldığını, zincir marketlerin alışveriş kartlarının dağıtıldığını ifade ediyor. Profesyonel ekiplerin ve gönüllülerin özenle hazırladığı yemekler, iftar sofralarına bir çeşitlilik sunuyor.

İftar Müjdesi ve Sosyal Ziyaretler

Ramazan boyunca iftara yetişemeyen veya trafikte kalan sürücülere, gönüllüler aracılığıyla iftarlık hurma ve su dağıtımı da gerçekleştiriliyor. Ayrıca, yaşlıların ziyaret edilerek iftar sofralarında misafir olmaları sağlanıyor, bu sayede gönül köprüleri kuruluyor.

Demirel, aşevinin sadece ramazan ayında değil, yıl boyunca faaliyet gösterdiğini ve yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine düzenli hizmet verdiklerini kaydediyor.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan ayının ilk gününden itibaren ihtiyaç sahipleri için her...

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan ayının ilk gününden itibaren ihtiyaç sahipleri için her gün 3 çeşit yemek hazırlıyor. Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Türk Kızılay Aşevi'nde hazırlanan yemekler, bakıma muhtaç yaşlılara, hasta ve engelliler ile ihtiyaç sahiplerine iftarda ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan ayının ilk gününden itibaren ihtiyaç sahipleri için her...

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan ayının ilk gününden itibaren ihtiyaç sahipleri için her gün 3 çeşit yemek hazırlıyor. Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Türk Kızılay Aşevi'nde hazırlanan yemekler, bakıma muhtaç yaşlılara, hasta ve engelliler ile ihtiyaç sahiplerine iftarda ulaştırılıyor.

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