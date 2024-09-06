Diyarbakır'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitimleri Başladı

Diyarbakır'da 6 Bin 195 Öğretmene Eğitim Veriliyor

Diyarbakır'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda 6 bin 195 öğretmene eğitim verilmeye başlandı. Bu eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni eğitim modeli çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Eğitici Eğitimi Belgesi Alan Öğretmenler

Kentten 193 öğretmen, değişik şehirlerde uzmanlar tarafından verilen eğitimler sonucunda eğitici eğitimi belgesi alarak 65 farklı okulda diğer öğretmenlere bu yeni modelin eğitimini vermeye başladı.

Yeni Eğitim Modelinin Hedefleri

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, verilen eğitimlerin kademeli olarak uygulanacağını duyurdu. Eronat, "Eğitim sistemimizdeki değişim, çocukların ve bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak şekil alıyor. Bu bağlamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, milli bir kimliğin oluşumunu destekleyen bir sistemdir. Eğitimin hedefi; eleştirel düşünen, problem çözme becerisine sahip ve sorumluluk alabilen bireyler yetiştirmektir," dedi.

Öğretmenler, Öğrencilere Hazırlık Yapıyor

Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Enver Sedat Yıldız, Erzurum'da katıldığı 5 günlük hizmet içi eğitim programı hakkında bilgiler verdi. Yıldız, "Eğitim öğretim yılı başlamadan öğretmenlerimizin hazırlıklı olmasına yardımcı oluyoruz," dedi.

Diğer bir katılımcı olan Fatma Dayı Sersan, eğitimlerin, öğrencilerin ezberci öğrenme yöntemlerinden uzaklaşmasına katkı sağlayacağını belirtirken, "Öğrendiklerimizi öğrencilerimize aktararak daha kapsamlı bir eğitim sunacağız," diye ekledi.

Bu eğitim modeli, Diyarbakır'daki öğretmenlerin yanı sıra kentteki toplam 25 bin öğretmen için de kademeli olarak uygulamaya konulacak.

Diyarbakır'da 6 bin 195 öğretmene 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" anlatılıyor.

Diyarbakır'da 6 bin 195 öğretmene 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" anlatılıyor.

Diyarbakır'da 6 bin 195 öğretmene 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" anlatılıyor.

Diyarbakır'da 6 bin 195 öğretmene 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" anlatılıyor.

Diyarbakır'da 6 bin 195 öğretmene 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" anlatılıyor.