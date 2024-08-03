Diyarbakır'da Üç Otomobilin Karıştığı Trafik Kazası

Diyarbakır'da Üç Araçla Meydana Gelen Trafik Kazası
Diyarbakır’da, 3 otomobilin karıştığı bir trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Mahabad Kavşağı'nda meydana geldi.
Kazanın Ayrıntıları
Kaza sırasında Ç.K. idaresindeki 63 EV 351 plakalı araç, D.D.A’nın kullandığı 01 DH 367 plakalı otomobil ile B.A'nın sürücüsü olduğu 01 DCS 33 plakalı araca çarptı.
Yardım Çağrısı ve Yaralıların Durumu
Olayın ardından, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.
Yol Durumu
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.