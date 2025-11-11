Diyarbakır'da viyadük iskelesi çökmesi: 4 kişi defnedildi

Kulp-Muş kara yolunda yapımı süren viyadükte iskele çökmesi sonucu 4 kişi otopsi ve cenaze töreninin ardından defnedildi; bir yaralının tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 21:08
Diyarbakır'da viyadük iskelesi çökmesi: 4 kişi defnedildi

Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çökmesi: 4 kişi defnedildi

Kulp ilçesinde, Kulp-Muş kara yolu üzerinde yapımı devam eden viyadük inşaatında iskelenin çökmenin ardından hayatını kaybedenler toprağa verildi.

Hayatını kaybedenler

İskele çökmesi sonucu Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45), Salih Lale (52) ve Mehmet Şirin Yalçıner (50) yaşamını yitirdi.

Yaralı ve işlemler

Durumu ağır olan Mehmet Cüneyt N. (36)'nin tedavisi Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

